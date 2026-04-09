Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Maßnahme
|
09.04.2026 16:44:00
Elmos Semiconductor-Aktie erzielt Rekordhoch: Mehr Flexibilität durch Einzug eigener Aktien
Bei Anlegern kam die Maßnahme gut an.
Elmos Semiconductor auf Rekordhoch - zieht Aktien ein
Aktien von Elmos Semiconductor sind am Donnerstag auf ein Rekordhoch geklettert. Am Nachmittag stiegen die Papiere des Halbleiterherstellers um fünf Prozent auf 163,20 Euro. Sie setzten damit eine Mitte Dezember begonnenen Kurs-Rally fort. Zwischenzeitlich hatten die Papiere zwischen etwa 130 und 150 Euro teils unter starken Schwankungen konsolidiert.
Die Leverkusener wollen 540.000 eigene Aktien einziehen. Dies entspreche 3,05 Prozent des Grundkapitals, hatte Elmos am Vorabend mitgeteilt. Das Grundkapital sinke damit um 540.000 Euro auf 17,16 Millionen Euro. Mit der Maßnahme soll die künftige Flexibilität mit Blick auf mögliche Aktienrückkäufe erhöht werden.
/he/edh
LEVERKUSEN (dpa-AFX)
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