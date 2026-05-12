Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Unter Druck 12.05.2026 11:46:00

Elmos Semiconductor-Aktie fällt kräftig: Großaktionäre trennen sich von Aktien

Elmos Semiconductor-Aktie fällt kräftig: Großaktionäre trennen sich von Aktien

Eine angekündigte Platzierung bestehender Aktien durch zwei Großaktionäre belastet die Titel von Elmos Semiconductor am Dienstag deutlich.

Die Aktien von Elmos Semiconductor haben am Dienstag nach einer Platzierung via XETRA zeitweise 6,3 Prozent auf 180,40 Euro eingebüßt. Damit knüpften sie an die Gewinnmitnahmen vom Vortag an und zählten zu den schwächsten Werten im SDAX - am Freitag hatten sie ihre Rekordjagd mit einer neuen Bestmarke von 206 Euro gekrönt. Seit Jahresbeginn steht derweil immer noch ein Plus von 86 Prozent sowie einer der vorderen Plätze im deutschen Nebenwerte-Index zu Buche.

Bereits am Montag nach Börsenschluss hatte der Chipkonzern mitgeteilt, dass die Großaktionäre Weyer Beteiligungsgesellschaft mbH und ZOE-VVG GmbH planten, rund 1,77 Millionen bestehende Aktien zu veräußern, was einem Gesamtanteil von rund zehn Prozent des Grundkapitals entspreche. Der nach der Transaktion erhöhte Streubesitz werde die Liquidität sowie die Attraktivität der Aktien erhöhen und positioniere Elmos gut für eine mögliche Aufnahme in den MDAX der mittelgroßen Unternehmen, sagte Elmos-Chef Arne Schneider.

Am Dienstagmorgen folgte die Information, dass sogar 1,86 Millionen Aktien zu einem Stückpreis von 176 Euro abgestoßen worden seien. Dadurch sei der Streubesitz auf etwa 56 Prozent gestiegen.

/gl/men

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Bildquelle: Elmos Semiconductor SE

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