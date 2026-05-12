Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Unter Druck
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12.05.2026 11:46:00
Elmos Semiconductor-Aktie fällt kräftig: Großaktionäre trennen sich von Aktien
Bereits am Montag nach Börsenschluss hatte der Chipkonzern mitgeteilt, dass die Großaktionäre Weyer Beteiligungsgesellschaft mbH und ZOE-VVG GmbH planten, rund 1,77 Millionen bestehende Aktien zu veräußern, was einem Gesamtanteil von rund zehn Prozent des Grundkapitals entspreche. Der nach der Transaktion erhöhte Streubesitz werde die Liquidität sowie die Attraktivität der Aktien erhöhen und positioniere Elmos gut für eine mögliche Aufnahme in den MDAX der mittelgroßen Unternehmen, sagte Elmos-Chef Arne Schneider.
Am Dienstagmorgen folgte die Information, dass sogar 1,86 Millionen Aktien zu einem Stückpreis von 176 Euro abgestoßen worden seien. Dadurch sei der Streubesitz auf etwa 56 Prozent gestiegen.
/gl/men
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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