Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Unter Druck
|
12.05.2026 06:51:00
Elmos Semiconductor-Aktie fällt zweistellig: Großaktionäre trennen sich von Aktien
Die Anteilsscheine notierten auf der Plattform Tradegate 13,55 Prozent tiefer bei 176,80 Euro und entfernten sich damit weiter von ihrem Rekordhoch vom Freitag.
Die Elmos-Großaktionäre Weyer Beteiligungsgesellschaft mbH und ZOE-VVG GmbH planen, insgesamt rund 1,77 Millionen bestehende Aktien zu veräußern, teilte Elmos Semiconductor mit. Dies entspreche einem Gesamtanteil von rund zehn Prozent des Grundkapitals.
Der nach der Transaktion erhöhte Streubesitz werde die Liquidität sowie die Attraktivität der Aktien erhöhen und positioniere Elmos gut für eine mögliche Aufnahme in den MDAX der mittelgroßen Unternehmen, sagte Elmos-Chef Arne Schneider. Aktuell ist Elmos im Nebenwerte-Index SDAX gelistet.
/la/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Elmos Semiconductor SE
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
11.05.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
11.05.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
11.05.26
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Platzierung von bestehenden Aktien durch zwei Elmos-Großaktionäre im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (EQS Group)
|
11.05.26