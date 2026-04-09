Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Maßnahme 09.04.2026 05:52:00

Elmos Semiconductor-Aktie höher: Mehr Flexibilität durch Einzug eigener Aktien

Elmos Semiconductor-Aktie höher: Mehr Flexibilität durch Einzug eigener Aktien

Das Halbleiterunternehmen Elmos Semiconductor will 540.000 eigene Aktien einziehen.

Dies entspreche 3,05 Prozent des Grundkapitals, teilte Elmos Semiconductor am Mittwochabend mit. Das Grundkapital sinke damit um 540.000 Euro auf 17,16 Millionen Euro. Mit der Maßnahme solle die künftige Flexibilität mit Blick auf mögliche Aktienrückkäufe erhöht werden, hieß es zu Begründung. Aus technischen Gründen sollen die Papiere erst nach der ordentlichen Hauptversammlung am 27. Mai 2026 eingezogen werden.

Bei Anlegern kam die Maßnahme gut an. Die Elmos-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise um 7,87 Prozent auf 156,20 Euro zu.

/he/edh

LEVERKUSEN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Elmos Semiconductor SE

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