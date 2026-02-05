Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Nach Geschäftszahlen
|
05.02.2026 16:31:00
Elmos Semiconductor-Aktie leichter: Dividende für Anleger erhöht - Aktienrückkaufprogramm beschlossen
Anleger zeigen sich ruhig. Die Elmos Semiconductor-Aktie notiert auf XETRA zeitweise 0,18 Prozent tiefer bei 112,80 Euro.
Elmos wird seine vorläufigen Zahlen für das vergangene Jahr laut seiner Internetseite am 24. Februar vorlegen. Anfang November hatte das Unternehmen Zahlen zum dritten Quartal präsentiert. So war der Umsatz um zehn Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 140,8 Millionen Euro gesunken. Dies begründete Elmos mit der Umstellung auf ein neues IT-System und einer damit verbundenen Verschiebung von Aufträgen in das vierte Quartal. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um ein Viertel auf 31,7 Millionen Euro. Die Marge verschlechterte sich um drei Prozentpunkte auf 22,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartal zeigten sich jedoch Verbesserungen.
