WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

Nach Geschäftszahlen 05.02.2026 16:31:00

Elmos Semiconductor-Aktie leichter: Dividende für Anleger erhöht - Aktienrückkaufprogramm beschlossen

Der Chipkonzern Elmos Semiconductor will trotz zuletzt enttäuschender Geschäftszahlen seine Ausschüttung an die Anteilseigner kräftig aufstocken.

So habe der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu zehn Millionen Euro beschlossen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Die Dividende für 2025 soll zudem um die Hälfte auf 1,50 Euro je Aktie steigen. Die geplante Gesamtausschüttung steige damit von im Vorjahr 17,2 Millionen Euro auf nun 36 Millionen Euro.

Anleger zeigen sich ruhig. Die Elmos Semiconductor-Aktie notiert auf XETRA zeitweise 0,18 Prozent tiefer bei 112,80 Euro.

Elmos wird seine vorläufigen Zahlen für das vergangene Jahr laut seiner Internetseite am 24. Februar vorlegen. Anfang November hatte das Unternehmen Zahlen zum dritten Quartal präsentiert. So war der Umsatz um zehn Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 140,8 Millionen Euro gesunken. Dies begründete Elmos mit der Umstellung auf ein neues IT-System und einer damit verbundenen Verschiebung von Aufträgen in das vierte Quartal. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um ein Viertel auf 31,7 Millionen Euro. Die Marge verschlechterte sich um drei Prozentpunkte auf 22,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartal zeigten sich jedoch Verbesserungen.

/he/tav

LEVERKUSEN (dpa-AFX)

Bildquelle: Elmos Semiconductor SE

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

