Elmos Semiconductor-Aktie schwächelt dennoch: Mehr Gewinn dank lebhafter Chipnachfrage

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um gut 18 Prozent auf knapp 167 Millionen Euro, wie Elmos Semiconductor am Dienstag in Leverkusen mitteilte. Beim Gewinn gab es ebenfalls klare Fortschritte. "Auch für das Schlussquartal und für die zukünftige Entwicklung sind wir sehr zuversichtlich", sagte Vorstandschef Arne Schneider laut Mitteilung. Für einen optimistischeren Ausblick reichte es aber nicht; der Aktienkurs sank am Mittag um knapp drei Prozent.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (operatives Ebit) kletterte im dritten Quartal noch stärker als der Umsatz um gut 29 Prozent auf 41 Millionen Euro. Die entsprechende Marge zog deshalb um 2,1 Prozentpunkte auf 24,6 Prozent an. Unter dem Strich wuchs der Gewinn um mehr als die Hälfte auf fast 37 Millionen Euro. Das Management bestätigte die Jahresprognose.

Im Gesamtjahr peilt Unternehmenschef Schneider ein Umsatzwachstum von 12 Prozent an, plus oder minus zwei Prozentpunkte. Bei der operativen Marge sollen es 23 bis 26 Prozent sein. Nach neun Monaten steht beim Erlös ein Plus von 16,4 Prozent zu Buche und eine Marge von 24,3 Prozent.

So reagiert die Elmos-Aktie

Elmos Semiconductor) hat den Markt am Dienstag weder mit einem starken Wachstum noch mit dem bestätigten Ausblick überzeugt. Via XETRA zählten die Aktien mit minus 3,81 Prozent auf 116,00 Euro. zu den größten Verlierern im MDAX. Sie hatten sich erst jüngst etwas vom Tief seit Ende Januar erholt.

Elmos hatte im dritten Quartal dank der hohen Nachfrage nach Elektronikchips den Umsatz um gut 18 Prozent gesteigert. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (operatives Ebit) legte sogar um gut 29 Prozent zu und das Nettoergebnis um mehr als die Hälfte.

Veyzel Taze von der Privatbank Metzler attestierte Elmos ein solides Quartal. Angesichts der bekräftigten Jahresziele fühlt er sich mit seinen Prognosen weiter wohl. Ebenso wie Experte Abed Jarad von MWB Research hob er die attraktive Bewertung der Aktien hervor. Nachdem Elmos zuletzt wiederholt die Erwartungen übertroffen habe, habe er aber zumindest mit einer Anhebung der unteren Enden der Zielspannen gerechnet, merkte Taze an.

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LEVERKUSEN (dpa-AFX)