26.02.2026 06:31:29
Elmos Semiconductor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Elmos Semiconductor veröffentlichte am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 1,82 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Elmos Semiconductor noch ein Gewinn pro Aktie von 3,17 EUR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 169,3 Millionen EUR – ein Plus von 16,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Elmos Semiconductor 145,7 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,88 EUR. Im Vorjahr hatte Elmos Semiconductor 7,51 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 582,60 Millionen EUR – ein Plus von 0,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Elmos Semiconductor 581,11 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
