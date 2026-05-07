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07.05.2026 06:31:29
Elmos Semiconductor öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Elmos Semiconductor hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 1,52 EUR. Im letzten Jahr hatte Elmos Semiconductor einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Elmos Semiconductor mit einem Umsatz von insgesamt 152,5 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,19 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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