Elmos Semiconductor prüft Verkauf des Unternehmens - Agentur

DOW JONES--Elmos Semiconductor könnte nach Informationen von Reuters verkauft werden. Die Gründer prüften einen Ausstieg aus dem Unternehmen und hätten Morgan Stanley als Berater für den Verkaufsprozess engagiert, schreibt die Nachrichtenagentur und beruft sich auf mehrere namentlich nicht genannte Quellen.

Der deutsche Chipzulieferer für die Autoindustrie hat laut Reuters erste Gespräche mit potenziellen Käufern aufgenommen, darunter ein großer Halbleiterkonzern. Logische Kandidaten wären Infineon aus Deutschland und das US-Unternehmen Qualcomm.

Infineon lehnte eine Stellungnahme ab, und Qualcomm reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters.

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March 20, 2026 04:15 ET (08:15 GMT)