Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|
05.08.2026 11:29:23
Elmos Semiconductor SE welcomes 14 new apprentices and dual students to its Dortmund site
|
Elmos Semiconductor SE welcomes 14 new apprentices and dual students to its Dortmund site
Leverkusen, August 5, 2026: Elmos Semiconductor SE, a leading manufacturer of automotive mixed-signal semiconductors, is once again welcoming new apprentices and dual students to its Dortmund site this year.
At the start of the 2026 training cycle, a total of 14 apprentices and dual-track students will begin their apprenticeship or studies at Elmos. They will be starting in technical and business-related apprenticeship programs, as well as in practice-integrated, work-study, and dual-track degree programs. This brings the current total number of young professionals at Elmos to 31, working in various apprenticeship programs and degree programs.
Training and study programs in 2026:
Technically oriented apprenticeships and study programs:
Commercially oriented apprenticeships and study programs:
All apprentices and dual students at Elmos undergo a structured, varied, and hands-on training program. In addition to professional qualifications, the program also focuses on personal development. The holistic “Inner Engineering” program strengthens personal, social, and language skills. Through various workshops and group activities, participants learn to confidently shape their own paths.
Further information about apprenticeships and dual study programs at Elmos is available at:
Contact
About Elmos
End of Media Release
Issuer: Elmos Semiconductor SE
Key word(s): Enterprise
05.08.2026 CET/CEST Dissemination of a Press Release, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Germany
|Phone:
|+49 (0) 2171 / 40 183-0
|E-mail:
|invest@elmos.com
|Internet:
|http://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
|Indices:
|MDAX, TecDax
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900UMKKDCAP4P4H63
|EQS News ID:
|2377924
|End of News
|EQS Media
|
2377924 05.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, sell (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Verkauf (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, sell (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, sell (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, sell (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf (EQS Group)
Analysen zu Elmos Semiconductor
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Elmos Semiconductor
|145,80
|0,55%
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