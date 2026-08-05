Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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05.08.2026 11:29:23

Elmos Semiconductor SE welcomes 14 new apprentices and dual students to its Dortmund site


EQS-Media / 05.08.2026 / 11:29 CET/CEST

Elmos Semiconductor SE welcomes 14 new apprentices and dual students to its Dortmund site

Leverkusen, August 5, 2026: Elmos Semiconductor SE, a leading manufacturer of automotive mixed-signal semiconductors, is once again welcoming new apprentices and dual students to its Dortmund site this year.

At the start of the 2026 training cycle, a total of 14 apprentices and dual-track students will begin their apprenticeship or studies at Elmos. They will be starting in technical and business-related apprenticeship programs, as well as in practice-integrated, work-study, and dual-track degree programs. This brings the current total number of young professionals at Elmos to 31, working in various apprenticeship programs and degree programs.

Training and study programs in 2026:

Technically oriented apprenticeships and study programs:

  • IT specialist (m/f/d) in system integration
  • Physics laboratory technicians (m/f/d)
  • Practice-integrated study program (m/f/d) electrical engineering and information technology
  • Practice-integrated study program (m/f/d) IT engineering
  • Practice-oriented study program (m/f/d) electrical engineering

Commercially oriented apprenticeships and study programs:

  • Industrial clerks (m/f/d)
  • Commercial clerks (m/f/d) for digitalization management
  • Dual study program (m/f/d) in business administration
  • Specialists (m/f/d) for warehouse logistics

All apprentices and dual students at Elmos undergo a structured, varied, and hands-on training program. In addition to professional qualifications, the program also focuses on personal development. The holistic “Inner Engineering” program strengthens personal, social, and language skills. Through various workshops and group activities, participants learn to confidently shape their own paths.

Further information about apprenticeships and dual study programs at Elmos is available at:
https://ausbildung-elmos.career.softgarden.de/ (German only)

Contact
Elmos Semiconductor SE
Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)
Mobile: +49 151 5383 7905
Email: invest@elmos.com

About Elmos
Elmos has been developing intelligent microchip solutions for over 40 years, primarily for the automotive industry. As a fabless company and specialist for analog mixed-signal ICs, Elmos makes the mobility of the future safer, more comfortable and more efficient. The innovative products of Elmos enable reliable driver assistance systems, intelligent sensors, efficient motors and new LED lighting concepts in modern vehicles. As a market leader in cutting-edge applications, Elmos is powering global megatrends such as autonomous driving, electromobility and software-defined vehicles.



End of Media Release

Issuer: Elmos Semiconductor SE
Key word(s): Enterprise

05.08.2026 CET/CEST Dissemination of a Press Release, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Germany
Phone: +49 (0) 2171 / 40 183-0
E-mail: invest@elmos.com
Internet: http://www.elmos.com
ISIN: DE0005677108
WKN: 567710
Indices: MDAX, TecDax
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900UMKKDCAP4P4H63
EQS News ID: 2377924

 
End of News EQS Media

2377924  05.08.2026 CET/CEST

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