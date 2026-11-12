Elmos Semiconductor: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Elmos Semiconductor hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,37 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Elmos Semiconductor mit einem Umsatz von insgesamt 166,7 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at