Elnet Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Elnet Technologies hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 12,57 INR gegenüber 10,80 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 64,5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 58,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at