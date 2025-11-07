Elnet Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Elnet Technologies hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 12,56 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,12 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,62 Prozent auf 62,5 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 60,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at