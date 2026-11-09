Elnet Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Elnet Technologies hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,59 INR. Im Vorjahresviertel hatte Elnet Technologies 12,56 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 70,0 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 62,5 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at