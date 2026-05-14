Twitter Aktie
WKN DE: A1W6XZ / ISIN: US90184L1026
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14.05.2026 11:48:00
Elon Musk: Richterin zweifelt an Einigung mit SEC zu Twitter-Übernahme
Nur 1,5 Millionen Dollar Strafe sollte Elon Musks Fondsgesellschaft für mögliche Tricksereien bei der Twitter-Übernahme 2022 zahlen. Doch eine Richterin sieht »Unregelmäßigkeiten« und will den Deal so nicht absegnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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