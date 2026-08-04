Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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04.08.2026 22:52:00
Elon Musk: SpaceX mit Verlust in erstem Quartal an der Börse
Nach dem Rekord-Börsengang hat Elon Musks Weltraumfirma SpaceX das Quartal mit einem Minus von 541 Millionen Dollar beendet. Zugleich hat sich der Umsatz nahezu verdoppelt – dank der Satelliten-Tochter Starlink.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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