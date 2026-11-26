Orbital Corporation LtdShs Aktie
WKN: 880033 / ISIN: AU000000OEC2
|
26.11.2026 05:19:47
Elon Musk, SpaceX Pledge $18 Billion in Shares to Trump Accounts as FCC Approves 1 Million Starmind Orbital AI Satellites: Here’s Who Benefits
This article Elon Musk, SpaceX Pledge $18 Billion in Shares to Trump Accounts as FCC Approves 1 Million Starmind Orbital AI Satellites: Here’s Who Benefits originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orbital Corporation LtdShs
Analysen zu Orbital Corporation LtdShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|F.C.C. Co LtdShs
|23,80
|-0,83%
|Orbital Corporation LtdShs
|0,06
|0,00%
|SpaceX
|118,32
|2,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.