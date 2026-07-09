Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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09.07.2026 08:18:00
Elon Musk: US-Richterin billigt Vergleich zu Twitter-Übernahme - geringes Bußgeld für Musk
Wegen der Kursmanipulationen im Zuge der Übernahme von X hatte sich Elon Musk mit der Börsenaufsicht auf einen sehr günstigen Vergleich geeinigt. Eine Richterin segnete ihn jetzt ab – mit einem deutlichen Kommentar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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