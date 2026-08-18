Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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18.08.2026 22:33:03

Elon Musk Admits There Is Likely to Be Short-Term Pain for SpaceX Investors

When Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ: SPCX), more commonly known as SpaceX, went public in June, much of the excitement centered on its future growth opportunities. Growth investors were optimistic about the company's potential to send people to Mars and revolutionize space travel and the tech sector as a whole by also putting data centers into space.SpaceX's focus is on the long term, and it's those growth opportunities that may lead to significant payoffs for investors in the end. CEO Elon Musk's grand visions helped make Tesla a leader in the electric vehicle market. The hope is that Musk can work his magic once again, make SpaceX profitable, and create an even larger, more valuable business than it is today.The problem, however, he warns, is that investors should brace for short-term pain.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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