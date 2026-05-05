Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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05.05.2026 08:29:00
Elon Musk akzeptiert 1,5 Millionen Dollar Bußgeld wegen Kursmanipulation bei Twitter-Übernahme
In der Affäre um Rechtsverstöße im Zusammenhang mit der Übernahme von Twitter kommt Elon Musk spottbillig davon. Ganz beendet ist das juristische Nachspiel für den US-Milliardär aber noch nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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