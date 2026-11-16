NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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16.11.2026 17:04:01
Elon Musk and Over 180,000 People, Including Thousands of Nvidia Employees, Have Supposedly Signed a Petition Calling for Jensen Huang’s Return to Nvidia. Could It Actually Happen?
There hasn't been a bigger story in the stock market this year than Nvidia's (NASDAQ:NVDA) ouster of former CEO Jensen Huang. The development seemingly came out of nowhere and moved incredibly quickly.
Huang is also considered the godfather of artificial intelligence. But the story is far from over and has already taken an incredibly interesting turn: many people want to see Huang return to Nvidia as CEO.
A website called Stand with Jensen has emerged with a letter suggesting Nvidia's board of directors should reconsider their decision to accept Huang's resignation after multiple extramarital affairs, including one with an alleged Chinese spy, came to light.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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20:04
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
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20:04
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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20:04
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
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19:34
|Medien: Nvidia hat keine Pläne für Rückkehr Huangs als Chef (dpa-AFX)
|
18:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
18:01
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
18:01
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.at)
|
18:00
|Nvidia, Chip-Aktien, Gold, Silber - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|141,48
|-4,30%
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