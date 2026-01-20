Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
20.01.2026 13:27:00
Elon Musk and Ryanair’s CEO call each other ‘idiots.’ The numbers say something else.
Elon Musk and Michael O’Leary are calling each other idiots — but shareholders of both companies would reject that charge.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
