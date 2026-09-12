Bots Aktie
WKN DE: A2P897 / ISIN: PRU0R13K1088
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12.09.2026 19:20:00
Elon Musk backs Anthropic’s call to slow down AI progress before rogue bots take over the entire internet
Leaders of major AI companies say they agree with Anthropic CEO Dario Amodei, who just called for the tech industry to move more slowly with model development.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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