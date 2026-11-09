Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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09.11.2026 08:16:56
Elon Musk Backs Google Co-Founder Larry Page's 'Accurate' Prediction That 99.999% of Computing Could Move to Space
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