Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
19.06.2026 18:43:25
Elon Musk becomes world's first trillionaire after SpaceX IPO
SpaceX floated on the Nasdaq stock exchange on Friday, with shares trading 25% above the opening price at one point. The IPO has made Musk the world's first trillionaire, at least on paper.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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