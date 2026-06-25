Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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25.06.2026 02:47:20
Elon Musk becomes world's first trillionaire after SpaceX IPO
SpaceX floated on the Nasdaq stock exchange on Friday, with shares trading 25% above the opening price at one point. The IPO has made Musk the world's first trillionaire, at least on paper.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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