Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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12.06.2026 22:46:32
Elon Musk becomes world's first trillionaire as SpaceX soars in stock market debut
Musk's AI and reusable rocket company listed on the Nasdaq stock exchange with a value of $2.2tn.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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