Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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12.06.2026 18:08:21
Elon Musk Becomes World’s First Trillionaire as SpaceX Stock Begins Trading
With SpaceX shares soaring on their first day of trading, the world’s richest person crossed another milestone — one with 13 digits.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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