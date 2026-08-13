Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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13.08.2026 19:17:01
Elon Musk Claims The Majority of SpaceX Revenue Will Be From AI Next Month
During a meeting with employees, Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ:SPCX) CEO Elon Musk said that the majority of the company’s revenue will come from artificial intelligence by September.Furthermore, Musk said 99% of SpaceX’s revenue will come from AI in the next four to five years.That may surprise some, given that SpaceX is viewed as a pioneer of the space economy, but it comprises many businesses that are somewhat interwoven.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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