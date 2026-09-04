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WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000

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04.09.2026 23:43:06

Elon Musk Committed SpaceX to Building "Exclusively on Nvidia." Here's What That Locks In for SpaceX's Compute Bill.

SpaceX (NASDAQ:SPCX) held its first earnings call as a publicly traded company on Aug. 4, and CEO Elon Musk used it to place the company's largest capital outlay, artificial intelligence (AI) computing, in the hands of a single supplier.Musk said, "going forward, we've decided to build exclusively on Nvidia because we think the Vera Rubin architecture is the best architecture. We think it's the best AI computer, and we greatly value our close cooperation and partnership on many levels with Nvidia. So, we're exclusive to Nvidia."Nvidia (NASDAQ:NVDA) shares closed up 3.4% the next day. Advanced Micro Devices, the closest alternative supplier of graphics processing units (GPUs) for AI, closed down 7% after reporting its own quarterly results that same afternoon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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