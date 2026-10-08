Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
|
09.10.2026 01:24:33
Elon Musk Delivered Massive News for Taiwan Semiconductor Stock Investors
Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM) could win a huge contract with Musk's companies.
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 5, 2026. The video was published on Oct. 7, 2026.
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