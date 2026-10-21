Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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21.10.2026 08:30:00
Elon Musk erwägt Fusion von Tesla und SpaceX
Raketen, Roboter, Robotaxis und KI: Eine Fusion von SpaceX und Tesla wäre eine beispiellose Firmenkombination mit Billionen-Wert. Alles unter Musks Kontrolle.
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