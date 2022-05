Elon Musk feilscht um die Übernahmekosten für Twitter

"Man kann nicht den gleichen Preis für etwas zahlen, dass viel schlechter ist als behauptet", sagte der Tesla -Chef auf einer Konferenz in Miami mit Blick auf die mutmaßlich höhere Zahl von Twitter -Konten, hinter denen keine realen Menschen stehen. Am Dienstag erklärte Musk, der 44 Milliarden Dollar schwere Deal werde so lange nicht...