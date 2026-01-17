Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
17.01.2026 13:53:00
Elon Musk fordert 109 Milliarden US-Dollar von OpenAI
Im Rechtsstreit mit dem KI-Unternehmen legt der einstige Mitgründer nun nach. Für angebliche Vertragsverletzungen möchte Musk eine dreistellige Milliardensumme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise








