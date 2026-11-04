Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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04.11.2026 17:48:46
Elon Musk Gets Double Miss From 2026 Midterm Elections: $474 Million Donated, Net Worth Drops by $23 Billion
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