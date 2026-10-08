Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|
08.10.2026 23:49:30
Elon Musk Gets 'Very Big Deal' for SpaceX: Why AT&T, Verizon, T-Mobile Stocks are Falling
This article Elon Musk Gets 'Very Big Deal' for SpaceX: Why AT&T, Verizon, T-Mobile Stocks are Falling originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
17:58
|XETRA-Handel: TecDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:58
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17:58
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel: Zum Handelsende Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags stärker (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS)
|24,20
|-9,02%
|Deutsche Telekom AG
|24,61
|-8,89%
|Tesla
|341,90
|2,20%
|Verizon Inc.
|36,73
|-11,09%
|Verizon Communications Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
|18 720,00
|1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.