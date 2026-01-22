|
22.01.2026 19:14:00
Elon Musk has an ambitious new target for when Tesla’s Optimus robots will go on sale
The Tesla CEO has told shareholders that humanoid robots could add $20 trillion to the company’s valuation.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Tesla
|23.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|379,45
|-0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.