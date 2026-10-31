Incredible Holdings Aktie
WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270
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31.10.2026 15:54:01
Elon Musk Has Incredible News for Micron Stock Investors
Space Exploration Technologies and Tesla (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk has given shares of Micron Technology (NASDAQ:MU) a terrific boost after his latest post on X, formerly Twitter.
While replying to a post by an analyst at Citrini Research, which provides thematic equity investing and macro trading insights, Musk pointed out that the dynamic random-access memory (DRAM) needed in humanoid robots "will exceed everything else on Earth." Micron stock surged more than 5% following Musk's remark.
In this article, we will check if humanoids can indeed become the next major growth driver for the memory industry and Micron Technology.
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