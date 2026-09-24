Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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24.09.2026 20:45:00

Elon Musk Has Left the Door Open to a Tesla-SpaceX Merger. Here's What Shareholders of Both Stocks Should Do.

Anybody who's been wondering if electric vehicle maker Tesla (NASDAQ: TSLA) will merge with Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) -- better known as SpaceX -- is still wondering. The question has been posed several times, and when CEO (of both companies) Elon Musk was asked earlier this month at the All-In Summit of influential thinkers, founders, and business leaders, he replied, "Who can imagine what action one might take when there's so much close collaboration [between the two companies] in so many areas."

That answer, or lack thereof, speaks volumes. Somehow, it leans in the direction of "yes," or at least "more likely sooner than later."

Here's what shareholders should do in the meantime.

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