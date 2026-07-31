Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
31.07.2026 23:05:00
Elon Musk Has Missed His Own Robotaxi Timelines Four Times Since 2025. Should Investors Still Believe the Next One?
Tesla (NASDAQ: TSLA) CEO Elon Musk has a long history of broken promises, so much so that there is an entire Wikipedia page dedicated to tracking his failed predictions. In 2013, for example, Musk declared that Tesla "should be able to do 90% of miles driven [autonomously] within three years." That prediction was ultimately inaccurate.In 2015, Musk doubled down by saying, "We're going to end up with complete autonomy, and I think we will have complete autonomy in approximately two years." Again, Musk's forecasts were too ambitious.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
31.07.26
|Experte: Warum Anleger Tesla und SpaceX als Value-Investment sehen sollten (finanzen.at)
|
31.07.26
|Tesla-Aktie im Minus: Elon Musk plant keine Trennung von China-Geschäft - Neue Mitarbeiter in Grünheide (dpa-AFX)
|
31.07.26
|Tesla stellt erste 1.000 Mitarbeiter in Grünheide neu ein (dpa-AFX)
|
30.07.26
|Sechs Verlusttage bei Tesla: Kommt jetzt die Wende - dank dieser Aktie? (finanzen.at)
|
29.07.26
|Cathie Wood greift wieder zu - Millionen fließen in SpaceX, Tesla und NVIDIA (finanzen.at)
|
29.07.26
|Elon Musk settles long-running legal battle with X advertising group (Financial Times)
|
28.07.26