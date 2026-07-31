Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.07.2026 23:05:00

Elon Musk Has Missed His Own Robotaxi Timelines Four Times Since 2025. Should Investors Still Believe the Next One?

Tesla (NASDAQ: TSLA) CEO Elon Musk has a long history of broken promises, so much so that there is an entire Wikipedia page dedicated to tracking his failed predictions. In 2013, for example, Musk declared that Tesla "should be able to do 90% of miles driven [autonomously] within three years." That prediction was ultimately inaccurate.In 2015, Musk doubled down by saying, "We're going to end up with complete autonomy, and I think we will have complete autonomy in approximately two years." Again, Musk's forecasts were too ambitious.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten