Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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27.04.2026 20:32:00
Elon Musk is about to get a lot richer. It was worth the headaches.
Musk had to wait eight years, but he’s finally getting rights to the 304 million shares awarded to him as part of the 2018 compensation package.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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