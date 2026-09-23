Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
|
23.09.2026 07:00:00
Elon Musk Is Going All In on Nvidia, but Are These Two Chip Stocks Better Buys?
Elon Musk made waves when he announced that Space Exploration Technologies would exclusively use Nvidia (NASDAQ: NVDA) chips going forward. It was a big coup for the graphics processing unit (GPU) maker and is sure to bring in hundreds of billions of dollars in revenue in the coming years.
However, Nvidia is not the only artificial intelligence (AI) semiconductor stock in town, and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) and Broadcom (NASDAQ: AVGO) could actually be the better investments. Here's why.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,50
|-5,41%
|NVIDIA Corp.
|199,98
|-0,41%
|Tesla
|338,75
|2,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.