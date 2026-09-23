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WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8

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23.09.2026 07:00:00

Elon Musk Is Going All In on Nvidia, but Are These Two Chip Stocks Better Buys?

Elon Musk made waves when he announced that Space Exploration Technologies would exclusively use Nvidia (NASDAQ: NVDA) chips going forward. It was a big coup for the graphics processing unit (GPU) maker and is sure to bring in hundreds of billions of dollars in revenue in the coming years.

However, Nvidia is not the only artificial intelligence (AI) semiconductor stock in town, and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) and Broadcom (NASDAQ: AVGO) could actually be the better investments. Here's why.

SpaceX CEO Elon Musk. Image source: Getty Images.

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