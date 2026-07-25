Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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26.07.2026 00:15:00
Elon Musk Is Quietly Turning to This Fossil Fuel to Power His AI Ambitions.
Elon Musk pushes the envelope, which is part of being a visionary and company founder. However, his latest move in the artificial intelligence space could have very material implications for the energy sector. Here's why Elon Musk's decision to build a natural gas power plant could be a major benefit for midstream businesses like Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), Enbridge (NYSE: ENB), and Kinder Morgan (NYSE: KMI).Artificial intelligence (AI) is really just a fancy computer program. AI needs power to work. But it takes time to get a grid connection. Moreover, connecting to the power grid affects other customers who use it. Higher electricity prices for all users are not something that regulators or customers want to see, but that is exactly what has been happening.Image source: The White House.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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