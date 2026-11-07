Elon Musk Is Winding Down Cybertruck Production to Build Cybercabs. The Model S and Model X Already Gave Up Their Factory Space to Robots.

Tesla (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk said in a post on X on Friday that the company will wind down Cybertruck production at its Texas factory around the middle of next year. The goal is to make room for more Cybercabs, Tesla's two-seat robotaxi. Musk didn't say if Tesla would build the truck somewhere else.

The Cybertruck isn't the first vehicle to give up its place this year. In January, Musk said Tesla would stop production of the Model S and Model X. The company has since replaced those lines at its Fremont, California, plant with production of its Optimus humanoid robot.

At first glance, this is a big shake-up of Tesla's lineup. Measured by sales, though, it isn't.

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