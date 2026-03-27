Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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27.03.2026 20:02:41
Elon Musk Joins in Phone Call Between Donald Trump and Narendra Modi
Mr. Musk’s participation was notable because it is rare for a private citizen to be on a call between heads of state. It also suggests that Mr. Musk is back on better terms with the president.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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