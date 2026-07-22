Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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22.07.2026 13:06:00

Elon Musk Just Claimed That "SpaceX Will Be Worth More Than Earth," but the Bond Market Strongly Disagrees

Roughly six weeks ago, on June 12, Elon Musk's Space Exploration Technologies (SpaceX) (NASDAQ: SPCX) cemented its name in Wall Street's record book. Its initial public offering (IPO) raised $85.7 billion, including the underwriters' overallotment option, and its market cap quickly vaulted to nearly $3 trillion in the days that followed. Although Wall Street analysts have set some truly lofty price targets for SpaceX stock, the biggest bull in the room continues to be its CEO. On July 17, Musk responded to a commenter on social media platform X (a subsidiary of SpaceX) by stating: "I said SpaceX will be worth more than Earth if we achieve our goals." SpaceX CEO Elon Musk is known for making bold claims. Image source: Official White House Photo.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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