NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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26.10.2026 19:30:00

Elon Musk Just Delivered a Sweeping Blow to Nvidia Investors

By now, you're probably well aware that Nvidia (NASDAQ: NVDA) is one of the biggest winners of the artificial intelligence (AI) revolution. Its graphics processing units (GPUs) are essential infrastructure for companies developing generative AI models. This has fueled an unprecedented spending boom among technology companies and specialized cloud computing providers.

However, two prominent investors are sounding the alarm about the sustainability of this infrastructure spending. Over the weekend, Elon Musk and venture capitalist Chamath Palihapitiya warned that the AI infrastructure build-out could face a major shakeout in 2027.

Their concerns revolve around tightening credit markets, delayed data center construction, and the possibility that expensive computing equipment could sit idle. For Nvidia investors, these issues raise an uncomfortable question: What happens when the biggest buyers of GPUs can no longer afford them?

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