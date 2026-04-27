Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
27.04.2026 17:15:00
Elon Musk Just Delivered Great News for Tesla, but Don't Rush to Buy the Stock
Tesla (NASDAQ: TSLA) is one of the world's largest manufacturers of passenger electric vehicles (EVs), but the brand has struggled with sluggish sales over the past several quarters amid rising competition. As a result, CEO Elon Musk is pivoting the company's focus to new product platforms, such as the Cybercab autonomous robotaxi and the Optimus humanoid robot.During his conference call with investors recapping Tesla's operating results for the first quarter of 2026 (ended March 31), Musk delivered a stream of good news regarding the Cybercab and Optimus. However, it didn't arrest the decline in Tesla stock, which is now down 23% from its December record high.Unfortunately, the stock might struggle to recover from here because of its sky-high valuation. Here's what could be in store for investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Nachrichten zu Tesla
18:19
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Tesla auf 'Buy' - Ziel 465 Dollar (dpa-AFX)
26.04.26
|ROUNDUP: Tesla sieht Trendwende - Experte geht von Einmaleffekt aus (dpa-AFX)
24.04.26
|Robotaxi-Produktion laut Elon Musk gestartet - Tesla-Aktie im Plus (dpa-AFX)
24.04.26
|WDH/Musk: Tesla startet Robotaxi-Produktion (dpa-AFX)
24.04.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 145 Dollar (dpa-AFX)
23.04.26
|Tesla-Aktie zeigt Schwäche: Darum bleibt Top-Analyst Dan Ives trotzdem optimistisch (finanzen.at)
23.04.26
|Tesla-Aktie trotzdem mit Abschiägen: E-Autobauer überzeugt bei Umsatz umd Ergebnis (finanzen.at)