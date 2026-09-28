NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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28.09.2026 02:00:00
Elon Musk Just Gave Nvidia Investors More Good News. Is the Stock a Buy?
Elon Musk has been one of the biggest sources of good news for Nvidia (NASDAQ: NVDA) investors in recent months, and that continued on Friday (Sept. 25). In a post on his "X" platform, formerly Twitter, Musk gave an update on Colossus 2, SpaceX's (NASDAQ: SPCX) xAI unit's artificial intelligence (AI) computing cluster. He said the massive AI training supercomputer could double the number of Nvidia graphics processing units (GPUs) deployed by year-end.
In the post, Musk noted that Colossus 2 currently has 110,000 Nvidia GB200 chips and 440,000 GB300s. An additional 220,000 GB300 chips are set to come online next week, with another 220,000 GPUs set for November. He added that he hopes to get another 220,000 GB300s in late December, "if we get lucky."
SpaceX's original goal was to scale to 1 million GPUs by the end of 2026, so it looks like it will surpass this if the orders are completed. According to reports, xAI spent around $18 billion on its initial 550,000 GPUs. This order could be worth even more given that it consists of more of its newer GB300 GPUs.
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|DZ BANK
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|UBS AG
|21.09.26
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|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
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|DZ BANK
|27.08.26
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|UBS AG
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|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|197,78
|0,12%
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