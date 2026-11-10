Guess Aktie
WKN: 902204 / ISIN: US4016171054
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10.11.2026 01:23:02
Elon Musk Just Gave the Top End of His SpaceX Revenue Forecast About a 2% Chance. His Best Guess Sits at the Bottom End.
On SpaceX's (NASDAQ:SPCX) Oct. 20 earnings call, CEO Elon Musk said its annual recurring revenue by year-end 2027 would be "somewhere between $500 billion and $1 trillion."
At the Baron Investment Conference on Nov. 6, he said which end he meant. Musk said it "seems quite likely" that annual recurring revenue (a yearly pace based on December) will top $500 billion in December 2027. He called that his "best guess" and "not a promise."
As for $1 trillion, he said it's "not out of the question" and put the odds at about 2%.
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